Председатель ЦИК Элла Памфилова ответила на вопросы, касающиеся выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова дала интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Основные вопросы были связаны с электронным голосованием и цифровизацией, современной агитацией, а также проблемами с доверием к избирательной системе и борьбе с фейками.

Так, во время беседы глава ЦИК рассказала о самом нелепом фейке в отношении нее. Ситуация произошла около трех лет назад, когда на нее напал бомж.

«Около 3-х лет назад на меня в моем доме напал бомж. После этого случая, о котором, естественно, раструбили СМИ, вся наша либеральная общественность начала злобствовать. Но это еще не всё. Они пытались объяснить, что чуть ли не я сама себе организовала нападение, что это была специальная подготовленная инсценировка. Но у меня, слава богу, нервная система крепкая», — заявила Памфилова.

Также она отметила, что выбить ее из колеи не получится, зная даже про нее всю информацию.

Кроме того, во время интервью был затронут вопрос о том, как нынешней главе ЦИК удалось набрать 62% голосов по данным ВЦИОМ. Отвечая на этот вопрос она отметила, что с коллегами они принимали «гнилую» систему, которую нужно было «чистить». Также Памфилова рассказала о нововведениях в процессе выборов.

«Мы избавились от ряда одиозных составов комиссий в ряде регионов. Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали — через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение. Мы идем на шаг, на два шага вперед, работаем на опережение. Применяем цифровизацию раньше, чем в других системах и ведомствах», — сообщила глава ЦИК.

Кроме того, Памфилова сообщила о введении QR-кодов, с помощью которых подделать или что-то дописать не получится. Также ускорилось введение протоколов в 10 раз. Благодаря этому результаты появляются в онлайн-режиме.

Памфилова отметила, что нужна публичность.

«Нужна публичность, открытость! Но я всегда говорю коллегам из регионов: «Откровенно на вас льют ложь? А вы работайте и показывайте свою работу!», — подчеркнула интервьюируемая.

Позже Элла Памфилова ответила на вопросы о дистанционном голосовании и привлечении к этому молодежи.