Беглов подписал постановление о назначении Путиловской главой комобра

Губернатор Санкт=Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении на пост главы комитета по образованию Наталии Путиловской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, она уже приступила к работе.

Санкт-Петербург.ру писал, что Путиловская несколько дней проработала замом главы комобра, а сегодня источники в Смольном сообщили, что ее представили как новую главу комитета.