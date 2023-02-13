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Сотрудники комбината «Столовая №14» работают в школах Петербурга без обязательных меддокументов

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© Фото: Baltphoto

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В «Едином реестре проверок» зарегистрировано сразу две заявки на проведение надзорных мероприятий на городском комбинате «Столовая №14». Во-первых, Госинспекция труда установила, что в Единой информационной системе результатов медосмотров отсутствуют данные о прохождении работниками комбината обязательных медосвидетельствований. А во-вторых, один из работников «Столовой №14» завил в трудовую инспекцию о помехах со стороны комбината при увольнении сотрудников, людям банально не отдают документы.

Проблемы могут быть связаны с недавней сменой руководства на госкомбинате. В августе 2022 года гендиректором был назначен некий Сергей Филиппов. Ранее с соцпитом он официально связан не был и управлял небольшой транспортной компанией отца. Почти сразу после назначения Филиппов обратился с заявлением в полицию в связи с тем, что бывший гендиректор Наталья Вихрова отказалась передавать ему документы об экономической деятельности предприятия. По данным СМИ, в ноябре прошлого года Вихрова была задержана по делу о мошенничестве.

Показательно, что предшественник Филиппова и Вихровой на должности гендиректора государственного комбината «Столовая №14» Сергей Злобин в 2017 году был осуждён за мошенничество в особо крупных размерах. Его сожительница Ольга Гапонова в тот период руководила другим госкомбинатом «Юность», который в последствии разорился. Однако, если Злобин получил судимость, то Гапонова пошла на повышение и на сегодняшний день руководит отделом стандартизации в Управлении социального питания Петербурга. Ни начальник УСП Алёна Мироненко, ни высокопоставленные чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым наличие таких кадров в системе детского социального питания почему-то публично не комментирует, как и непрекращающиеся дела о мошенничествах и банкротства госкомбинатов.

 

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