Нового врио главы администрации Пушкинского района назвали в Смольном

В администрации Петербурга произошли кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе Смольного, должность временно исполняющего обязанности главы администрации Пушкинского района Петербурга займет Андрей Чапуров. Ранее он был председателем комитета территориального развития Северной столицы.
В свою очередь пост временно исполняющего обязанности председателя комитета территориального развития Петербурга займет Елена Кудрявцева. До назначения она занимала должность первого заместителя Андрея Чапурова.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что временно исполняющим обязанности главы комитета по транспорту стал Валентин Енокаев.