Назван временно исполняющий обязанности главы комтранса Петербурга

Валентин Енокаев назначен временно исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту. Ранее он был первым заместителем главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил "Военмех" в 2009 по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». В различных частных компаниях он работал инженером, руководителем проектов.

В 2013 году стал начальником управления развития транспортной инфраструктуры в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области», а с января 2014 года стал заместителем генерального директора. В 2019 году победил во всероссийском конкурсе "Лидеры России".

С мая по октябрь 2020 года был директором проектов офиса цифровизации промышленности Корпоративного центра ПАО «Ростелеком».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что экс-председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков вошел в состав правительства Санкт-Петербурга в качестве вице-губернатора.