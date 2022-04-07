В Китае рассказали, чего добивается США в отношении России

Китайский репортер Чжао Цзяочэн назвал США главным интриганом XXI века с менталитетом Холодной войны. Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на китайское издание «Хуаньцю шибао».
Репортер уверен, что официальный Вашингтон по-прежнему разжигает конфронтацию, создавая мнимого врага. Обострение ситуации в Украине он назвал новой ловушкой, расставленной США с целью поглотить Россию и контролировать Европу.
Отмечается, что возглавляемая США НАТО по-прежнему пытается устранить Россию в различных аспектах, как политически, так и экономически. По словам репортера, таким образом Вашингтон пытается повторить с Россией сценарий, ранее разыгранный в отношении Советского союза.