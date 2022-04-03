Песков нашел у Запада ген, мешающий сотрудничать с Россией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Запада есть то ли «лишний ген», то ли «выпадающая хромосома». Она мешает представителям европейских стран избавиться от «шелухи» и взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Как сообщает РИА Новости, такое заявление Дмитрий Песков сделал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Данным образом Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, почему в отношениях России и европейских стран в последние годы побеждает не конструктив, а вылепленный европейскими политиками образ Москвы.

Пресс-секретарь отметил, что даже с лишней или выпадающей хромосомой Западу и России можно все равно друг к другу привыкнуть и наладить сотрудничество.