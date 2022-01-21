Столовая Госдумы поразила пользователей интернета низкими ценами

В сети опубликована фотография меню столовой Государственной думы на 20 января. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на Telegram-канал «Будни депутата».

Столовая Госдумы известна своими низкими ценами. Парламентарии могли пообедать супом-пюре из птицы с гренками за 75 рублей, за рубленый шницель из говядины требовалось отдать 140 рублей. Порция салата Оливье стоит 90 рублей, а винегрет обойдется в 60 рублей. Некоторые блюда витаминного стола, в частности, морковь свежую тертую, можно приобрести за 12 рублей.

Ранее депутат Виталий Милонов высказал недовольство тем, что еда в столовой Госдумы напоминает ему советскую диетстоловую. Он сообщил, что предпочитает обедать в кафе поблизости от здания Думы или покупает шаверму.