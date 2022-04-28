Полномочия губернатора Петербурга могут значительно расширить

В ближайшее время могут значительно расширить полномочия губернатора Петербурга. Соответствующие поправки в Устав города подготовил комитет территориального развития. Об этом сообщает "МК в Питере".

Отмечается, что данные поправки значительно расширят полномочия губернатора города. Так, он сможет лишать должности глав муниципальных советов с дальнейшим запросом на лишение их депутатских полномочий. Также могут снять запрет на избрание губернатором на два срока подряд.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что президент России Владимир Путин поучаствует в заседании Совета Законодателей. В его рамках обсудят вопрос о том, в каком формате проводить выборы в Единый день голосования в 2022 году.