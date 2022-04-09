Захарова заявила, что YouTube "подписал себе приговор"

Видеохостинг YouTube подписал себе приговор. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, россиянам стоит сохранять контент и переносить его на российские платформы. Она посоветовала это делать как можно быстрее. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что действия YouTube могут привести к тому, что видеохостинг станет вне закона РФ.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что YouTube обвиняют в дискриминации россиян. Об осознанной дискриминации видеохостингом граждан России сообщает Роскомнадзор.