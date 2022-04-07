YouTube обвиняют в дискриминации россиян

Роскомнадзор выявил факт осознанной дискриминации россиян видеохостингом YouTube. Об этом сообщает АБН.

В частности, дискриминации подвергаются пользователи, геолокация и регистрационные данные которых в сервисе фиксируются как российские. Приводя пример дискриминации такого рода, в Роскомнадзоре пояснили, что российские пользователи не могут просматривать контент с официального ютуб-канала Министерства иностранных дел РФ.

Ранее в Роскомнадзоре пообещали не вводить ограничений против YouTube, если видеохостинг будет соблюдать требования ведомства и удалит запрещенный в России контент, будет модерировать антироссийскую информацию, а также снимет ограничения с каналов российских официальных структур.