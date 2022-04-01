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В Петербурге закрылось генконсульство Бельгии

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© Фото: Baltphoto

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Свою работу в Петербурге прекращает генеральное консульство Королевства Бельгия. С флагштоков, которые размещены на балконе дома на набережной Мойки, 42, сняли национальные флаги.

Как сообщает "Фонтанка", сотрудник диппредставительства рассказал, что по бюджетным соображениям их заркыло министерство. По его словам, о закрытии было известно еще в декабре.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала, что Россия не оставит без ответа высылку из Бельгии 21 российского дипломата. Она заявила, что такое решение воспринимается как целенаправленный удар по основам дипломатических отношений с РФ. Ранее бельгийские СМИ распространяли заявление главы МИД Бельгии Софи Вильемс о том, что 21 российский дипломат выдворяется из-за обвинений в шпионаже или угрозе национальной безопасности.

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