В Петербурге наградили победителей Всероссийской спартакиады

В Смольном прошла церемония награждения победителей первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, по итогам спартакиады, которая проходила с 10 августа по 2 октября, спортсмены Северной столицы завоевали 129 медалей. Из этого числа 39 золотых, серебряных – 46, и 44 – бронзовых. Также отмечается, что 208 спортсменов сборной Петербурга стали победителями и призерами. А победителями командного зачета стали девять сборных команд города.

По результатам общекомандного зачёта сборная Северной столицы заняла второе место, набрав 2374 очка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге будет создано простраство для киберспорта. С такой инициативой выступили в администрации Красногвардейского района.