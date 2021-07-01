Марафон «Белые ночи» в Петербурге перенесли из-за пандемии коронавируса

Марафон «Белые ночи», который должен был состояться в Санкт-Петербурге 17 июля 2021 года, перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь мероприятие состоится в следующем году 18 июня.

Организаторы забега сообщили, что марафон все-таки пришлось перенести из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Северной столице.

«Проведение забега в текущих условиях – это риск для здоровья тысяч людей: участников и команды. А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» в этом году не состоится», - заявили организаторы спортивного мероприятия на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Также они добавили, что спортивное мероприятие переносится на 18 июня 2022 года.

Регистрация участников также будет перенесена на 2022 год, но желающие могут вернуть, оставив соответствующие заявки на возврат.