Американские ученые придумали, как отучить людей от фастфуда

Специалисты изучали показатели людей, которые участвовали в 16-недельном курсе похудения. Всего курс проходили 338 женщин с детьми в возрасте от 18 до 39 лет из малообеспеченных семей.

Диета не затронула рацион участниц, однако их стали обучать различным методам борьбы со стрессом.



Ученые не стали менять рацион участниц на диетический, а сосредоточились на уменьшении уровня стресса.



В ходе эксперимента участницы стали меньше употреблять жирной пищи и фастфуда.

По подсчетам ученых, каждый балл стресса, который удалось убрать, снижает и потребление фастфуда на 7%.