Из-за дождей петербуржцев пускают в ЦПКиО бесплатно

В пятницу, 5 ноября, вход на Елагин остров сделали бесплатным. Как сообщили в группе Центрального парка культуры и отдыха имени С.М.Кирова, платный вход в парк отменили из-за дождей.

Ранее предполагалось, что вход в парк будет осуществляться по билетам в праздничные и выходные дни — с 4 по 7 ноября. В сообществе парка отметили, что на Елагином острове рады видеть горожан на прогулке в любую погоду. Уточняется, что в период нерабочих дней для прохода в парк QR-код не требуется.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что дожди возможны в течение всей пятницы. За непогоду в городе отвечает циклонический вихрь Peter.