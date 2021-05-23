В Петербурге закончился марафон Фестиваль ЗСД

В субботу, 22 мая, в Санкт-Петербурге прошел Фестиваль ЗСД, в рамках которого прошел забег по западному скоростному диаметру. В мероприятии участвовало сразу около 10 тысяч спортсменов. Дистанцию преодолевали не только бегуны, но и велосипедисты.

Сообщается, что в фестивале приняло участие около 2,5 тысяч человек, а также 7,5 тысяч спортсменов на велосипедах. В спортивном мероприятии участвовали не только жители северной столицы, но и из сотни других городов России.

Забег проходил по ЗСД по Центральному участку. В итоге, проезд для автомобилей в южном направлении был закрыт.