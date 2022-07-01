Компания "ЭФКО" проведет онлайн-забег

Крупная продуктовая компания “ЭФКО” 2 и 3 июня проведет призовой онлайн-забег в поддержку бегового движения России.

На сайте “ЭФКО” объявили о проведении онлайн-забега. Принять участие сможет любой желающий в любом городе страны. Акция абсолютно бесплатная и ее цель заключается в поддержке бегового движения и культуры здорового образа жизни. Ведь бег положительно сказывается не только на физическом состоянии человека, но и на его настроении.

Дистанция забега 5 километров.

Сообщается, что участники занявшие 30, 40, 50 места получат призы. Также абсолютно все, кто принял участие получат официальные дипломы.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте “ЭФКО”.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что 3 июля в Петербурге состоится забег на Дворцовой площади с дистанцией в пять километров. Участникам предстоит пробежать эту дистанцию в костюмах кошек. Таково обезательное условие забега. Также в рамках этого мероприятия будут прводится мастер-классы и конкурсы кошачих костюмов костюмов.