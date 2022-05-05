Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что нужно есть в мае

В петербургском Управлении Роспотребнадзора составили для горожан рекомендации по продуктам, которые стоит включить в свой рацион в мае. Специалисты обратили внимание на то, иммунитет еще ослаблен после зимы и нуждаеится в укреплении.

Важное место в майском рационе питания рекомендуется отвести овщам. Подойдут белокочанная и цветная капуста, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редька, свекла, спаржа и цуккини.

Горожанам также ремомендовали есть больше зелени. К ежедневному рациону стоит добавить базилик, водяной кресс-салат, зеленый лук, крапиву, мяту, петрушку, рукколу, кинзу, кочанный и листовой салат, капусту пак-чой, салат латук, сельдерей, салат радиккьо, шнитт-лук, шпинат, щавель.

Не стоит забывать и о ягодах, которые постепенно появляются в магазинах. Полезны будут земляника, клубника и черешня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что кофе в России не станет дефицитным продуктом. В МИД России считают, что его недостатка не предвидится.