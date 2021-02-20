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Бегунов Петербурга приглашают присоединиться к Underground Challenge Бульк

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© Фото: S10.run

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Дистанция 10 км. Особенность забега в том, что все участники стартуют в разных концах города, а свой маршрут строят самостоятельно.

27 февраля команда S10.run вновь проводит в Петербурге Underground Challenge! Бежим 10 км. Особенность забега в том, что все участники стартуют в разных концах города, а свой маршрут строят самостоятельно. Главное – финишировать не позднее 18:00. Место финиша – пельменная «Бульк» на Кирочной, 28.

Первым в списке финишеров окажется самый быстрый – тот, кто стартует позже всех и финиширует максимально близко к 18:00. На финише каждого бегуна будут угощать горячими пельмешками. А ещё сделаем круглый стол «Личный бренд бегуна. Зачем нужен и как строить». На нём в том числе выступит создатель S10.run Юрий Строфилов. А вообще – обсудим всё вместе, дадим слово каждому!

Почему именно «Бульк»? Мы часто говорим и пишем про важность питания для бегунов. В пельменной готовят всё исключительно вручную по домашним рецептам. Это важно. Плюс – тёплая атмосфера для встречи, чтобы наконец-то увидеться не онлайн!

Зачем нам это нужно? S10.run и «Бульк» объединились, чтобы поддержать любительский спорт. Мы понимаем, что сейчас сложное время с бесконечными отменами стартов, а так хочется увидеть знакомые лица – пусть не на старте, но на финише точно, это даже лучше!

Участие в Underground Challenge бесплатное. Единственное условие – заранее зарегистрироваться, ссылка вот https://s10.run/bulk. Для тех, кто не может приехать в Петербург, мы прикрутили онлайн-забег. Регистрируйтесь и бегите в любой точке мира с мыслями о Петербурге и вкусных пельмешках!

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