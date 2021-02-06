Эксперты предупреждают: это лекарство нужно убрать из домашней аптечки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки.

Неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту, сообщилон в эфире телеканала «Россия 1».

Врач не стал называть лекарства, утверждая, что все и так их знают и советуют положить под язык в случае повышенного давления. Однако потом может случиться инфаркт.

Во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено, подчеркнул Мясников.

Помимо инфаркта, бесконтрольное применение таких таблеток может привести к инсульту и острой почечной недостаточности.

Лучше вовсе убрать такие лекарства из домашней аптечки.