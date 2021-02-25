Россиянам посоветовали, как улучшить самочувствие во время магнитной бури

Чтобы уменьшить последствия воздействия магнитных бурь нужно хорошо спать и есть. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в разговоре с телеканалом «Москва 24».

В группе риска при магнитных бурях оказываются люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и заболеваниями органов дыхания.

Романенко пояснила, что такие бури могут вызвать у человека чувство апатии, возникающее из-за пониженного давления и замедления частоты сердечных сокращений.

Чтобы справиться с плохим состоянием или облегчить его, врач посоветовала высыпаться, правильно питаться, не пить алкоголь и кофе. Также можно устроить прогулку или поплавать, если есть такая возможность.

Отмечается, что несколько магнитных бурь ждут землян в начале марта. Так, 1 марта прогнозируется одна слабая магнитная буря. Еще две ожидаются 18 и 19 марта. Более того, магнитосфера Земли будет возбужденной 2 марта, 6 марта, 12–13 марта, 15 марта и 20 марта.