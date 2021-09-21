Студентов всех вузов России приглашают пробежать 5 км и выиграть 100 тысяч рублей

25 или 26 сентября стартует Кубок ВУЗов Эфко. Он проводится совместно с платформой онлайн-забегов S10.run и Томским марафоном. Онлайн-забег на 5 км – первый этап студенческого кубка.

Что нужно для того, чтобы принять участие в онлайн-забеге?

1. Быть студентом очного, заочного или вечернего отделения любого из вузов России.

2. Зарегистрироваться на бесплатный онлайн-забег – https://s10.run/studentcup

3. Пробежать дистанцию 5 км в любом месте и в любое время 25 или 26 сентября.

Пятерым самым быстрым студентам полностью оплатят поездку в инновационный центр «Бирюч» компании «ЭФКО». Он находится в городе Алексеевка Белгородской области. Здесь постоянно проводятся кемпы для бегунов. Следующий будет организован 9-10 октября – на него и пригласят студентов-победителей онлайн-забега на 5 км.

Что будет организовано в рамках бегового кемпа?

Экскурсия на производство и в лаборатории ИЦ «Бирюч». Знакомство с новейшими разработками в области пищевой промышленности. Дегустация растительных продуктов. Лекции от экспертов различных областей, в том числе о беге. Развлекательная программа и проживание в комфортных номерах на территории ИЦ «Бирюч». Разогревающая тренировка и забег на 10 км с розыгрышем призового фонда.

Подробности и полные правила здесь – https://s10.run/studentcup