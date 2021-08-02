14 и 15 августа пройдёт онлайн-забег Biruch Run, который навсегда изменит твою жизнь

Что такое Biruch Run?

Организатор онлайн-старта Biruch Run – компания «ЭФКО», которая активно поддерживает беговое движение в России. Всех тех, кто мечтает бегать в радость, быть здоровым и изменить свою жизнь с помощью бега.

Опыт тысячи людей во всём мире говорит о том, что небольшая пробежка – лучшее лекарство от болезней, от неврозов и просто от плохого настроения.

Это реально работает! Убедись сам! Регистрируйся на онлайн-старт по ссылке https://s10.run/efko-biruch и делись своими эмоциями по тегу #biruchrun

Регистрация – бесплатная. Первых трёх победителей и атлетов, занявших 10, 20, 30 места, ждут призы от «ЭФКО». Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях!

Почему забег называется Biruch Run?

Общий забег пройдёт в формате онлайн. Вместе со всеми на старт выйдут сотрудники «ЭФКО». Они побегут 5 км офлайн в городе Алексеевка Белгородской области, где находится инновационный центр «Бирюч». В 2020 году здесь уже проводился спортивно-интеллектуальный кэмп для бегунов.

Территория ИЦ «Бирюч» – это настоящее эко-пространство с идеальными условиями для научной работы. Центр стал крупнейшим частным инновационным центром в России, где люди с комфортом живут и работают на природе, вдали от городской суеты.

«Круто, когда компания уделяет внимание развитию не только бизнеса, но и людей. Бег – это про развитие. И бизнес – тоже про развитие. Здорово, когда бегуны и бизнес смотрят в одном направлении», – говорит Игорь Матей, тренер платформы S10.run.

Не ждите завтра, регистрируйтесь сейчас – https://s10.run/efko-biruch

А есть другие подобные забеги?

Biruch Run – второй этап отдельного Кубка Эфко. Он состоит из трёх онлайн-забегов.

Весной бежали «Таманскую милю». Онлайн-старт собрал сотни любителей бега по всему миру. Для многих из них заветные 1852 метра стали первой пробежкой на пути к регулярным тренировкам.

Летний старт Biruch Run на 5 км – это классная возможность пробежаться по любимому парку или на даче, среди бурной зелени. Онлайн-забег не привязан к определённой локации, поэтому бежать можно где угодно и с кем угодно.

Третий старт Кубка Эфко будет осенью. Старт объявят в социальных сетях компании. Подпишитесь, чтобы не пропустить! Для тех, кто принял участие во всех трёх забегах, подготовлены специальные подарки от «ЭФКО».

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