Пельменный Underground Challenge. Всегда беги и ищи варианты, в этом есть свой кайф

S10.run проводит офлайн Underground уже больше года. И не только в Петербурге. Периодически такой формат старта кочует по другим городам России.

Идея забега очень простая: побеждает не тот, кто быстрее всех пробежал, а тот, кто удачнее выбрал маршрут, позже всех выбежал и не опоздал к началу следующего часа. Бежать можно было из любой точки города, лишь бы по итогу вышло ровно 10 км.

Единственное условие такого формата гонки – финишировать в конкретное время в конкретном месте. В этот раз прибежать в пельменную нужно было строго до 18:00. Зато на финише ждала тёплая атмосфера, радостные улыбки, вкусные пельмешки, а ещё круглый стол «Личный бренд бегуна. Зачем нужен и как строить».

О своём опыте рассказывает Игорь Андреев, победитель Underground Challenge

«Мне идея забега очень понравилась. Необходимость финишировать в конкретное время добавила азарта в забег, а также необходимость стратегически подойти к планированию маршрута.

А ещё было забавно внезапно встретиться с другими участниками Underground Challenge во время прохождения дистанции. Так получилось с Вячеславом Белостоцким.

Мы с ним пересеклись на пешеходном переходе через Литейный проспект в ожидании зелёного света для бега по финишной прямой, в роли которой выступила Кирочная улица. Скажу честно, эта встреча помогла мне несколько пришпорить себя. Влетал в «Бульк» на последней минуте до «часа икс», попутно фиксируя результат.

А вообще, когда строил маршрут, постарался найти оптимальный вариант между удобством трассы и количеством светофоров на ней. Хотя на Каменноостровском проспекте всё-таки собрал половину всех красных сигналов светофоров.

Думаю, что в Underground Challenge важно быть готовым вовремя скорректировать свой путь. Так получилось и в этот раз. На пешеходном переходе через Дворцовую набережную в ожидании зелёного света пришлось изменить маршрут, воспользовавшись нерегулируемым пешеходным переходом напротив Летнего сада. Уверен, «финт» в итоге сэкономил мне не менее минуты.

Такие забеги и встречи бегунов офлайн обязательно нужны. Во-первых, это позволяет разнообразить беговую практику, особенно для бегунов-любителей. Во-вторых, это позволяет лучше узнать единомышленников в беге, обмениваться опытом и делиться впечатлениями».

Фото: S10.run

Тот самый Вячеслав Белостоцкий:

«Для меня Underground Challenge новый формат, поэтому было сложно понять, что это значит. Получилось пробежать только со второго раза – первый раз был идеальный и быстрее по времени, но к 18:00 я опоздал, часы спешили на шесть минут. На следующий день исправил часы и пробежал челлендж уже онлайн.

Но идея финишировать с другими людьми классная. После бега все счастливые и довольные. Всё закончилось. У каждого свой опыт. Интересно пообщаться и понаблюдать. И пельменная «Бульк» понравилась! Ел вареники с картошкой и сметаной, вкусно!

Мне такой формат старта очень зашёл. Даже составил несколько советов для будущего Underground Challenge:

1. Приехать на место финиша, оставить вещи и уехать на место старта. Прибежал, в сухое переоделся и кайфуешь общаешься.

2. Знать хорошо город. Помогает построить маршрут и бежать без телефона. Посмотрел карту, прокрутил в голове, как побежишь и вперёд. Правильный настрой есть, везде будут зелёные светофоры.

3. Видишь красный светофор? Чуть поменяй маршрут. И при первой возможности вернись на маршрут. Всегда беги и ищи варианты, в этом есть свой кайф. Соблюдай правила ПДД».

Фото: S10.run

Дмитрий Дымарецкий тоже делится эмоциями:

«Конечно, финишировать в 18:00 сложно, ввиду разности синхронизации, светофоров и других моментов, но сама идея прекрасна. Но я уверен, что такие забеги нужны, они помогают развивать городское беговое сообщество.

Я строил маршрут через «Яндекс.Карты». Получилось практически метр в метр. Товарищи как-то показали, как можно строить маршрут в Komoot на прогулке 42 км по лесу. Это было супер быстро и понятно. Но я ещё не умею пользоваться такими сервисами (бегаю лишь с декабря 2020 года, 2-3 раза в неделю).

Был очень рад знакомству с создателем платформы S10.run Юрием Строфиловым. Он очень здорово даёт материал. Да и темы актуальные. Но, к сожалению, должен был быть дома в назначенное время. Пришлось прервать своё участие в круглом столе.

Пельмешки, кстати, были отличные! Даже вода на финише была. Конечно, кто-то бежит 35-40 минут и может не успевает устать. Для меня вода после 1 часа 15 минут была прям очень кстати!»

Команда S10.run отдельно благодарит пельменную «Бульк» за тёплый приём! Очень классно было наконец-то встретиться не онлайн!