Шотландскую бегунью дисквалифицировали за езду на автомобиле во время соревнований

В Великобритании организаторы 80-километрового марафона приняли решение дисквалифицировать шотландскую бегунью Джоасию Закшевски за неспортивное поведение. Оказалось, что часть маршрута она проехала на автомобиле.

В Великобритании организаторы марафона дисквалифицировали шотландскую бегунью Джоасию Закшевски после информации о том, что легкоатлетка смухлевала и проехала четыре километра пути на автомобиле. Об этом сообщает телеканал 360.

Отмечается, что забег из Манчестера в Ливерпуль состоялся в начале апреля. Спортсменка ранее представляла Шотландию на Играх содружества в 2014 году и других международных соревнованиях. В этом 80-километровом марафоне она заняла третье место, однако ее результат аннулировали.

Организаторы выяснили, что бегунья проехала четыре километра трассы на машине. Дело 47-летней спортсменки передали в Федерацию легкой атлетики Великобритании. Женщина признала свою вину.