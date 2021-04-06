Пять студентов – пять личных рекордов

Студент Дежурного тренера Егор Блажеев – 5 км за 17:46:
«Очень доволен результатом и тем, как я себя чувствовал на забеге. Честно говоря, ожидал, что будет гораздо тяжелее и придётся очень сильно терпеть.
Старт «Апрель» – это в первую очередь праздник. 5 км можно и на паркране пробежать, хотя я их тоже очень люблю. Но хотелось проверить себя в боевых условиях, проверить, как прошла подготовка.
Зима была тяжёлой, я нагрузил себя дополнительными силовыми тренировками. И сейчас ощущение, что я ещё не вышел на свою настоящую форму. Но этот забег дал уверенности в себе, в том, что мы с Дежурным тренером движемся в правильном направлении!»
Фото: Егор Блажеев / S10.run
Студент Дежурного тренера Николай Емельяненко – 5 км за 20:33:
«Месяц назад думал из 20 минут бежать, но по итогам последних интервальных тренировок скорректировались с тренером на 20:59. К 20 пока не готов. В итоге результат 20:33.
Настроение норм. Бежалось хорошо. Главное – удалось в начале себя сдержать, не рваться вперёд.
Поразила куча тормозов в секторе Б (на результат 18...20 минут). Я-то думал, самый медленный буду, предусмотрительно отошёл перед стартом назад. В итоге на первом километре кучу народу пришлось обгонять.
Зима в этом году утомила, конечно. Никогда такого отвращения к бегу не испытывал, как в последний месяц. Просто уже моральных сил не осталось по ледяным сугробам скакать. А сейчас на контрасте всё просто отлично!»
Студент Дежурного тренера Егор Кудинов – 5 км за 18:58:
«План был начать по 4:00 и чуть-чуть прибавлять к финишу. Но я начал 3:35 на эмоциях. Потом продолжил по 3:50. И под финиш было 3:41 – даже хватило сил ускориться.
Изначально мечтал выбежать из 19 минут. Но так как оценивал свою готовность на 3/5, надежды особо не было. Бежалось хорошо. Под конец пришлось протерпеть. В итоге на удивление пробежал за 18:58!
Народу было много, и многих пришлось обгонять из первого кластера. Без падений на старте тоже не обошлось. Первый старт сезона – все на эмоциях. Спасибо Дежурному тренеру за отличную подготовку в зимний период! К сезону готов!»
Фото: Егор Кудинов / S10.run
Студент Дежурного тренера Борис Ланцов – 5 км за 26:02:
«В погоне за целями можно упустить красоту текущего неповторимого момента. Мой план был: получить удовольствие от забега. Исходя из этого посыла поставил для себя время: 5:30 мин/км или 27:30 по итогу 5 км.
Великолепная солнечная и безветренная погода. Огромное количество участников забега. Было видно, что вышли все – и кто зимовал в своих квартирах, и те, кому нипочём были холода. Как всегда, море открытых, добрых и светлых лиц. Весна и в самом её эпицентре Лужники. Идеально для бега. Поэтому, скинув с себя все зимние утепляющие атрибуты, бежалось легко.
5 км, конечно, не марафон. Пролетели на одном дыхании. Как одно великолепное мгновение. Результат: 5:08 мин/км или 26 минут по итогу 5 км.
Забег «Апрель» для меня не старт сезона. Тренировки не прекращались в любую погоду зимой. Но это как Новый год! Событие, открывающее новый беговой сезон! Впереди жизнь во всём её великолепии, новые маршруты, новые эмоции!»
Фото: Борис Ланцов / S10.run
Студент Дежурного тренера Леонид Потапов – 5 км за 20:22:
«Настроение хорошее. Погода идеальная. Даже не было ветра на набережной. Бегунов на старте много. Но мы же за популяризацию бега! Люди соскучились за зиму по реальным забегам. Это же здорово!
Я впервые бежал «Апрель». В принципе начал бегать 2,5 года назад, и для меня это первый весенний забег. Получил заряд уверенности!
Трудно не было, готов был терпеть – был только один тяжёлый момент, на финишной прямой. Добавил всем, что осталось!»
Команда S10.run радуется за всех и каждого! Все молодцы! Поздравляем с личниками! Бежим дальше!