Пять студентов – пять личных рекордов

Студент Дежурного тренера

«Очень доволен результатом и тем, как я себя чувствовал на забеге. Честно говоря, ожидал, что будет гораздо тяжелее и придётся очень сильно терпеть.

Старт «Апрель» – это в первую очередь праздник. 5 км можно и на паркране пробежать, хотя я их тоже очень люблю. Но хотелось проверить себя в боевых условиях, проверить, как прошла подготовка.

Зима была тяжёлой, я нагрузил себя дополнительными силовыми тренировками. И сейчас ощущение, что я ещё не вышел на свою настоящую форму. Но этот забег дал уверенности в себе, в том, что мы с Дежурным тренером движемся в правильном направлении!»

Фото: Егор Блажеев / S10.run

Студент Дежурного тренера

«Месяц назад думал из 20 минут бежать, но по итогам последних интервальных тренировок скорректировались с тренером на 20:59. К 20 пока не готов. В итоге результат 20:33.

Настроение норм. Бежалось хорошо. Главное – удалось в начале себя сдержать, не рваться вперёд.

Поразила куча тормозов в секторе Б (на результат 18...20 минут). Я-то думал, самый медленный буду, предусмотрительно отошёл перед стартом назад. В итоге на первом километре кучу народу пришлось обгонять.

Зима в этом году утомила, конечно. Никогда такого отвращения к бегу не испытывал, как в последний месяц. Просто уже моральных сил не осталось по ледяным сугробам скакать. А сейчас на контрасте всё просто отлично!»

Студент Дежурного тренера

«План был начать по 4:00 и чуть-чуть прибавлять к финишу. Но я начал 3:35 на эмоциях. Потом продолжил по 3:50. И под финиш было 3:41 – даже хватило сил ускориться.

Изначально мечтал выбежать из 19 минут. Но так как оценивал свою готовность на 3/5, надежды особо не было. Бежалось хорошо. Под конец пришлось протерпеть. В итоге на удивление пробежал за 18:58!

Народу было много, и многих пришлось обгонять из первого кластера. Без падений на старте тоже не обошлось. Первый старт сезона – все на эмоциях. Спасибо Дежурному тренеру за отличную подготовку в зимний период! К сезону готов!»

Фото: Егор Кудинов / S10.run

Студент Дежурного тренера

«В погоне за целями можно упустить красоту текущего неповторимого момента. Мой план был: получить удовольствие от забега. Исходя из этого посыла поставил для себя время: 5:30 мин/км или 27:30 по итогу 5 км.

Великолепная солнечная и безветренная погода. Огромное количество участников забега. Было видно, что вышли все – и кто зимовал в своих квартирах, и те, кому нипочём были холода. Как всегда, море открытых, добрых и светлых лиц. Весна и в самом её эпицентре Лужники. Идеально для бега. Поэтому, скинув с себя все зимние утепляющие атрибуты, бежалось легко.

5 км, конечно, не марафон. Пролетели на одном дыхании. Как одно великолепное мгновение. Результат: 5:08 мин/км или 26 минут по итогу 5 км.

Забег «Апрель» для меня не старт сезона. Тренировки не прекращались в любую погоду зимой. Но это как Новый год! Событие, открывающее новый беговой сезон! Впереди жизнь во всём её великолепии, новые маршруты, новые эмоции!»

Фото: Борис Ланцов / S10.run

Студент Дежурного тренера

«Настроение хорошее. Погода идеальная. Даже не было ветра на набережной. Бегунов на старте много. Но мы же за популяризацию бега! Люди соскучились за зиму по реальным забегам. Это же здорово!

Я впервые бежал «Апрель». В принципе начал бегать 2,5 года назад, и для меня это первый весенний забег. Получил заряд уверенности!

Трудно не было, готов был терпеть – был только один тяжёлый момент, на финишной прямой. Добавил всем, что осталось!»

Команда S10.run радуется за всех и каждого! Все молодцы! Поздравляем с личниками! Бежим дальше!