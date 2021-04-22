22 и 23 мая компания «ЭФКО» проводит онлайн-забег «Таманская миля»

Дистанция – 1852 м. Морская миля. Ни больше, ни меньше. Потому что на берегу Чёрного моря находится глубоководный порт «ЭФКО» с эстакадой, на 2 км уходящей в море. И где одновременно с тобой на старт выйдут участники #efkochallenge.

Где бы ты ни бежал, тебе обязательно поможет сила моря. Беги в любой точке мира! С детьми или сам! С музыкой или без!

Бесплатная регистрация по ссылке – https://s10.run/efko_taman

Каждый участник получит официальный диплом, а победители – классные призы. Победители – это не только самые быстрые. «ЭФКО» также наградит бегунов, занявших 10, 20 и 30 места. Потому что в этом старте важно не пробежать быстрее всех, а просто – пробежать.

Принять участие максимально просто: регистрируйся, запланируй свой маршрут, настрой Strava на гаджетах и вперёд – беги там, где удобно, с мыслями о красивых судах и синем море в Тамани!

«Таманская миля» – это первый из трёх стартов ежегодного Кубка Эфко. Пробеги все три дистанции и получи специальный приз!

Гоу по ссылке, мы стартуем!

#efkochallenge #таманская_миля #таманскаямиля