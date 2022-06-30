В воскресенье петербуржцы побегут по Дворцовой в костюмах котов

В Санкт-Петербурге 3 июля пройдет необычный костюмированный забег. Горожане преодолеют дистанцию в костюмах котов.

Участникам предстоит пробежать 5 километров на время. Мероприятие состоится на Большой Морской улице, у Арки Главного штаба и на Дворцовой площади.

Для тех, то не хочет торопиться, пройдет шествие. Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, «коты» пройдут 1,2 километра вокруг Дворцовой. Главным условием участия является наличие костюма.

«Забег петербургских котов – это больше бренд. В основном это фестиваль» – отметил руководитель проекта «Забег петербургских котов» Айдар Нуриев. Любой желающий даже в самодельном костюме сможет поучаствовать в мероприятии.

Помимо этого, петербуржцев ждут конкурсы и мастер-классы. Для участников также проведут благотворительную акцию – они смогут забрать с собой выставочного кота.