В Петербурге создадут киберпространство для детей и взрослых

В Красногвардейском районе Петербурга откроется новое киберпространство для детей и взрослых. С такой инициативой выступили в районной администрации.

Как сообщает АБН, новое пространство планируется организовать на базе местного Центра физкультуры и здоровья на проспекте Наставников. Начальник сектора физкультуры и спорта в районной администрации Екатерина Кашина считает, что киберпространство станет бесплатным для посещения.

Чиновница рассказала, что центр спорта работает на безвозмездной основе, поэтому и киберклуб после открытия должен стать бесплатным. Она отметила, что каких-либо жестких ограничений по возрасту или спортивному уровню устанавливаться не будут. Двери киберпространства откроют как для детей, так и для взрослых. Так, возрастные гости смогут пройти уроки компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста. Для подростков будет организована игровая зона с приставками. Также отдельный зал выделят на проведение турниров и крупных мероприятий.