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Четыре случая заражения свиным гриппом зафиксировали в Ленобласти

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге сильно вырос процент заболеваемости гриппом, в том числе и свиным. Первого пациента с этим диагнозом госпитализировали еще 11 ноября.

Всего в Ленинградской области с 11 ноября зафиксировали 12 случаев заражения гриппом, четыре из которых – свиной грипп. Шесть из 12 случаев зарегистрированы только за прошедшую неделю, об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Ленобласти.

Отмечается, что во всех случаях заражения пациенты ранее не были привиты от гриппа.

Медики сообщают о том, что любой грипп, в том числе и свиной, может обернутся эпидемией. Вирусолог Георгий Викулов уверен в том, что эпидемия гриппа может затронуть не только крупные города, но и все остальные регионы РФ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы активно прививаются от гриппа. В начале ноября прививку сделали более 2 миллионов жителей.

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