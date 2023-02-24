Врач объяснила, как сейчас выглядит среднестатистический больной СПИДом в Петербурге

Петербуржцам рассказали, какие признаки сейчас характерны для заболевшего СПИДом, а также объяснили, кто может подхватить эту болезнь.

По словам главного врача Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Татьяны Виноградовой, сейчас больной спидом может оказаться как мужчина, так и женщина от 30 до 50 лет. У таких граждан, вероятно, есть семья, образование и постоянная работа. Об этом пишет Neva.Today.

Эксперт подчеркнула, что среднестатистический больной СПИДом сам по себе походит на обычного жителя города, ничем особо не выделяется. Виноградова заметила, что прошли времена, когда ВИЧ-инфекция встречалась исключительно у маргиналов.

Поэтому, чтобы остановить или приостановить распространение инфекции нужно сдать простой тест на ВИЧ. При этом услуга является анонимной и бесплатной.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в мае прошлого, 2022, года на территории Петербурга провели организованное бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.