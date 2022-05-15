Бесплатное тестирование на ВИЧ организовали в Петербурге

В Петербурге сегодня День памяти людей, умерших от СПИДа. Цель мероприятия - привлечь внимание общества к социальной защите людей, которые живут с ВИЧ, а также для профилактики заболевания.

До шести вечера сегодня, 15 мая, на "Территории здоровья" в ТРК "Лондон Молл" будут проводить бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Каждому участнику акции выдадут красную ленточку, которая является символом этого дня.

Врачи напоминает, что ВИЧ-инфекция уже давно вышла за рамки "групп риска". Чтобы узнать свой статус необходимо пройти тест.