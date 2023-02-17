В Культурной столице появится четыре новых медицинских учреждения за 30 миллиардов рублей

В Фонд капитального строительства и реконструкции до конца года объявят тендеры на строительство четырех новых медицинских учреждения, которые разместятся в трех районах Северной столицы.

Так, всего на возведение новых учреждений было выделено около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает портал RosTender.info. Уточняется, что объекты появятся на территории Сестрорецка, в Калининском и Красносельском районе города.

Сразу два учреждения построят на Авангардной улице. Здесь откроют детский центр хирургии врождённых пороков развития и восстановительного лечения, который сможет принять 250 пациентов. На работы по этому объекту выделено 7,4 миллиарда. Также, неподалеку расположится высокотехнологический медицинский корпус больницы № 15 за 10,2 миллиардов рублей.

Рядом с Лабораторным проспектом и проспектом Маршала Блюхера, а также с Бестужевской улицей специалисты возведут поликлинику для взрослых, на возведение которой затратят 1,3 миллиардов рублей.

Кроме того, в Сестрорецке также откроется новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус Городской больницы № 40 за 11,4 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году на территории Северной столицы планируют провести ремонт практически 40 поликлиник.