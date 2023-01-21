В Петербурге отремонтируют почти 40 поликлиник в 2023 году

В 2023 году по программе модернизации первичного звена в Петербурге отремонтируют 38 поликлиник. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В текущем году будет продолжена программа по модернизации городских поликлиник. В прошлом году в рамках этой программы были проведены ремонтные работы в 29 учреждениях. Также было закуплено 1,5 медицинского оборудования.

Так, в 2022 году была отремонтирована детская поликлиника №44. Работы проводились в два этапа, дабы медицинское учреждение не прерывало работу. На ремонт было выделено 800 млн рублей, а на оснащение обновленной поликлиники выделено более 90 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завершили работу над сетью районных центров амбулаторной онкологической помощи, в которую вошли 18 медучреждений. Данный проект начали реализовывать еще в 2019 году, при этом за 2022 год было открыто сразу три новых центра.