В Петербурге сформировали сеть, куда вошли 18 районных центров амбулаторной онкологической помощи

В Санкт-Петербурге специалисты завершили работу над сетью районных центров амбулаторной онкологической помощи. Сейчас на территории города работает 18 таких объектов.

Проект по созданию центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начали реализовывать еще в 2019 году, при этом за 2022 год было открыто сразу три новых центра. Известно, что один из них находится в поликлинике № 39, в поликлинике № 3 расположен второй центр, а последний новый центр размещен в структуре Александровской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По итогам работ на территории города принимать пациентов теперь могут 18 районных ЦАОП.

Уточняется, что в учреждениях проводят исследования, которые помогают выявить онкологию на более ранних сроках. Специалисты здесь делают УЗИ, томографии, биопсии, маммографии и другие процедуры.