Петербуржцам объяснили, омолаживают ли менструальная кровь и сырые внутренности животных

В прошлом году на пик популярности вышли "чудесные средства" омоложения, использование которых может быть не просто бесполезным, но и опасным.

Так, жительница Великобритании, чтобы дольше оставаться в тонусе на свадьбе лучшей подруги, вколола ботокс и филлер в свод своей стопы. Благодаря этому женщина смогла протанцевать на каблуках восемь часов. Процедура даже имеет свое название "подтяжка шпильки". Об этом рассказал "МК в Питере".

По мнению пластического хирурга Ильи Алмазова, такой метод может легко спровоцировать бурсит и "шпоры".

Неполезны и маски из менструальный крови, хоть и были известны уже давно. Дерматолог Сонал Бансал и пластический хирург Илья Алмазов предупредили, что они не только бесполезности, но и опасны. Из-за таких масок могут легко образоваться гнойники.

Еще один "секрет молодости" - сырые внутренности животных. Есть их не рекомендуется, даже если это советует звезда с экрана. Не стоит забывать, что звери могут быть больными. Больше всего опасности таит в себе сырая печень.