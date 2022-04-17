Упавшему на шоу фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга

У 18-летнего фигуриста Евгения Семененко после падения на ледовом шоу в Петербурге диагностировали сотрясение мозга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фигуриста Алексея Мишина.

Во врем ледового шоу Евгения Плющенко молодой спортсмен в начале проката пытался сделать прыжок в четыре оборота, однако неудачно приземлился, после чего ударился головой об лед. Семененко несколько раз попробовал самостоятельно встать, но когда ему это удалось, он упал на зрителей, которые сидели в первом ряду. Со льда фигуриста увезли на носилках.

По словам Мишина, Семененко получил сотрясение мозга. Других повреждений в голове спортсмена врачи не нашли, но продолжают исследовать его. Сейчас фигурист находится в больнице, где у него отличные условия. Отмечается, что врачи обеспокоены его здоровьем.