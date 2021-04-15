15 апреля прооперируют одного из пожарных, пострадавшего в «Невской мануфактуре»

В Петербурге планируется операция на четверг, 15 апреля. Ее проведут одному из пожарных, пострадавших в огне фабрики «Невская мануфактура» 12 апреля. Спасатель все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

«Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения, Антон Соколов выведен из состояния шока и также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений», — отметили в ведомстве.

Напомним, огнем отрезало трех спасателей. Руководитель звена погиб в огне, а двое пожарных были госпитализированы с 40% и 60% ожогами тела.