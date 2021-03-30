Петербуржцам напомнили о необходимости привиться от энцефалита

В Петербурге врачи предупреждают граждан о приближающейся опасности клещевого вирусного энцефалита. За минувший год в городе было зарегистрировано 35 укусов. Весной и летом наступает максимальный пик активности клеща, соответственно горожанам лучше привиться до этого момента. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В 2020 году зарегистрировано 35 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 5 среди детей до 14 лет. Существует также риск заражения другими опасными инфекциям, передающимися клещами - клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека», - отмечают в ведомстве.

Привиться от вирусного энцефалита может любой петербуржец в специальных пунктах, оборудованных в поликлиниках города.

Ранее Санкт-Петербург.Ру рассказал о трех наиболее опасных парках, где может укусить клещ этой весной и этим летом.