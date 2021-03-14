До пандемии коронавируса петербуржцы активно покупали БАДы

В Петербурге заметили тенденцию к активным покупкам БАДов в начале прошлого года. До пандемии в первые три месяца 2020 года рост продаж активных добавок вырос в Северной столице на 50%. Данные сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.

Однако внезапно начавшаяся пандемии вируса COVID-19 нарушила эту тенденцию. Темпы продаж БАДов стали резко снижаться. На данный момент продажи активных пищевых добавок составляют 6% от всего объема продаж на российском рынке.

Примечательно, что в 2020 году общий показатель продаж активных добавок вырос на 18% по сравнению с 2019 годом. Показателям роста не помешало даже снижение продаж в период пандемии, которая длилась большую часть года.