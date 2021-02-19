В Петербурге ученые предложили тренировать дыхание переболевших коронавирусом током

Ученые Института физиологии им. И. П. Павлова РАН в Петербурге предложили тренировать дыхание у переболевших коронавирусом с помощью тока.

По словам профессора Университета Луисвилля Юрия Герасименко, с помощью данного метода осуществляется накожная стимуляция спинного мозга. По словам эксперта, данный метод стимуляции более эффективен, чем эпидуральная стимуляция, которая подразумевает имплантацию матрицы с электродами.

Герасименко отметил, что накожная стимуляция в отличие от эпидуральной, при которой матрица с электродами имплантируется, показала большую эффективность.

Накожная стимуляция спинного мозга применяется для восстановления после инсульта. Герасименко отметил, что таким же образом может быть восстановлена дыхательная функция у людей, которые перенесли коронавирус.