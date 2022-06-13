Петербуржцам подсказали, как пережить белые ночи

Апогей белых ночей в Петербурге наступит 16 июня. Сомнолог Александр Пальман советует плотно закрывать шторы, чтобы нестандартная смена дня и ночи не нанесла вреда организму.

Как пишет телеканал «78», лучше создавать небольшое затемнение в вечерние часы. Делать это оптимально за несколько часов до сна. Когда человек идет спать, необходимо плотно задернуть шторы, чтобы затемненность комнаты стала абсолютной. Если комфортно, можно использовать специальную повязку на глаза во время сна.

Помимо белых ночей петербуржцев ждут магнитные бури. Их может вызвать вспышка на Солнце 15 и 16 июня. Однако врач-невролог Павел Хороший отмечает, что вреда здоровью горожан это не нанесет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, какие сезонные овощи Роспотребнадзор рекомендует включить в свой рацион летом.