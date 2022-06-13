Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам самые полезные сезонные овощи

Рекомендации по оптимальному питанию в начале лета петербуржцам дали в Роспотренадзоре. Эксперт уточнили, что в это время люди больше занимаются спортом и путешествуют, поэтому необходимо постоянно пополнять запас питательных веществ в организме.

Самым полезным сезонным овощем в ведомстве назвали кабачок. Эксперты напоминают, что 100 грамм данного продукта на 17% покрывают потребность человека в витамине С.

Пополнить запас витаминов группы В, витамина С, РР, каротина и некоторых минеральных веществ помогут баклажаны. Морковь стоит есть из-за высокого содержания витаминов группы В, РР, С, Е, К, В.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что врач-диетолог назвал полезные свойства банана. Он является отличным перекусом с пользой для здоровья.