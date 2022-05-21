Россиянам предложили давать дополнительный выходной за стрессовую работу

Один дополнительный выходной в месяц предлагается давать тем работникам, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом. Как сообщает ТАСС, с такой инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Автор инициативы уточняет, что события прошедших двух лет вызвали у многих россиян состояние стресса и эмоционального выгорания. Дополнительных выходной предлагается предоставлять в тех сферах, где стресс является неотъемлемой частью работы.

В медицинской сфере стресс вполне может вызвать подорожавшее оборудование. Как пишет ALLNW, цены на него подскочили сразу на 100%.

Дополнительный выходной испытывающим стресс от работы россиянам предлагается предоставлять в любую удобную им дату на ежемесячной основе. Вице-спикер отметил, что провести этот дополнительный выходной россияне смогут на природе или с семьей.