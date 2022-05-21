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Мясников рассказал, как происходит заражение оспой обезьян

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© Фото: pixabay.com

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вирус оспы обезьян неохотно передается от человека к человеку. В своем Telegram-канале специалист оценил вероятность инфицирования вирусом как крайне низкую.

Как отметил эксперт, для передачи вируса от человека к человеку нужен близкий контакт на расстоянии не более метра в течение не менее трех часов. Он также пояснил, что вирус заразен значительно менее, чем человеческая оспа. Смертность от него также существенно ниже.

Людей болезнь может поражать при укусах обезьян или употреблении их в пищу. Также его могут переносить грызуны — суслики и крысы. В группе риска по оспе обезьян находятся работники зоопарков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что риск завоза оспы обезьян в Россию оценили как низкий.

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