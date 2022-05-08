Риск завоза оспы обезьян в Россию оценили как низкий

В Роспотребнадзоре считают риск завоза в Россию оспы обезьян крайне низким. Как пояснили в пресс-службе ведомства, принимаются все необходисмсые меры, чтобы избежать завоза заболевания.

Оспа обезьян является зоонозным заболеванием, то есть может передаваться от обезьян к человеку. У заболевших обычно наблюдаются симптомы, схожие с натуральной оспой, но переносится оспа обезьян существенно легче. Отмечается, что летальность оспы обезьян составляет от 1 до 10%. Однако в некоторых случаях заражение приводит к тяжелому течению болезни.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в иммунолог увидел в России новый всплеск заболеваемости коронавирусом.