Основные симптомы детского гепатита назвала Наталья Башкетова

Руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова перечислила основные симптомы гепатита неизвестного происхождения, которым болеют дети до 16 лет. По её словам, в странах Европы зарегистрировано уже 170 случаев.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург», глава Роспотребнадзора посоветовала обращать внимание на своего ребенка. Родителя должня насторожить вялость, обсецвечивание мочи и кала, рвота и апатия. При появлении данных симптомов эксперт рекомендовала сразу же обращаться к врачу.

Ранее «Санкт-петребург.ру» сообщал, что Наталья Башкетова назвала того, кто может отменить масочный режим в Петербурге и призвала соблюдать установленные правила санитарной безопасности.