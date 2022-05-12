Башкетова рассказала, кто не отменяет масочный режим в Петербурге

Глава Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова объяснила, почему в Петербурге до сих пор сохраняется масочный режим. В эфире телеканала «Санкт-Петербург», она сообщила, что решение об обязательном ношении масок принималось Главным санитарным врачом России, поэтому и вопрос его отмены находится в компетенции данного специалиста.

Глава петербургского Роспотребнадзора призвала по-прежнему соблюдать правила санитарной безопасности, чтобы минимизировать риски заражения. В частности, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургский Роспотребнадзор потребовал от администрации города принять меры по борьбе с крысами. За первый квартал 2022 года петербуржцы оставили 140 жалоб на грызунов.