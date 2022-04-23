На Молодежном дне донора петербуржцы сдали 388 литров крови

С 18 по 22 апреля в Петербурге проходила традиционная акция Весенний городской молодежный день донора. Как сообщает пресс-служба администрации города, она была посвящена Национальному дню донора.

Для сдачи крови петербуржцы приходили в городские больницы. Донорская кровь особенна необходима онкологическим, хирургическим и гематологическим отделениям стационаров. Плазму также используют в кардиохирургической, сосудистой, абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии и травматологии.

Среди доноров в Петербурге становится все больше молодежи и студентов. В администрации отметили, что таким образом молодые люди выбирают здоровый образ жизни, ведь быь донором может только абсолютно здоровый человек.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербургп прошла донорская акция «Красота спасет мир».